Emplois fictifs au MoDem : Michel Mercier et dix autres personnes renvoyés au tribunal

Ce jeudi, deux juges d’instruction ont demandé le renvoi en correctionnelle du président du Mouvement Démocrate (MoDem) ainsi que d’une dizaine de personnes dont l’ancien sénateur du Rhône. Ils sont soupçonnés d’avoir payé des assistants parlementaires via les fonds européens pour travailler partiellement pour le parti entre 2009 et 2014.

François Bayrou apparaît d’après l’ordonnance comme "le décideur et le responsable de la mise en place du fonctionnement du système frauduleux". Même si ce dernier a réfuté tout emploi fictif, les magistrates ne sont pas de cet avis : "Au regard du mode de fonctionnement des partis résultant des statuts, et du poids de ses deux têtes, François Bayrou et Marielle de Sarnez, il apparaissait clairement que les arbitrages et instructions données avaient été de leur fait". L’ancienne députée française est décédée en 2021 et ne fait donc logiquement plus l’objet de poursuites.

Les détournements de fonds ont été "organisés par MoDem" et plusieurs complices ont également été identifiés comme l’ex-eurodéputé Jean-Luc Bennahmais. Le préjudice du Parlement européen serait évalué à 1,4 million d’euros et avait entraîné lors du premier mandat d’Emmanuel Macron la démission de François Bayrou, garde des Sceaux, ainsi que Marielle de Sarnez et Sylvie Goudard.

Si les investigations se basent principalement sur la législature européenne 2009-2014, elles concernent également celles qui l’ont précédé et succédé.