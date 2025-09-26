Municipales à Lyon : le MoDem se range derrière Jean-Michel Aulas, "pas prisonnier des appareils"

Le MoDem a annoncé soutenir Jean-Michel Aulas pour les élections municipales de Lyon, après Horizons et Renaissance.
"Parce qu’il incarne l’identité lyonnaise, parce qu’il n’est pas prisonnier des appareils mais porté par l’expérience et sa passion pour Lyon, Jean-Michel Aulas est aujourd’hui le seul à pouvoir rassembler et entraîner notre ville vers l’avenir. Homme de grands défis qui sait l'importance du collectif, il ne s'est pas seulement appuyé sur ses acquis mais a rapidement su travailler, se confronter, s'entourer, pour écouter, fixer des lignes claires, conscient que l'humilité et la pluralité dans le collectif sont une force", indique le secrétaire départemental du MoDem, François-Xavier Pénicaud.
