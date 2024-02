Emplois fictifs au MoDem : Michel Mercier, ex-président du Rhône, condamné à 18 mois de prison avec sursis

En octobre dernier, Michel Mercier, ex-garde des Sceaux et ancien président du Département du Rhône, était jugé pour une affaire d’irrégularités d’emplois, plus précisément d’assistants d’eurodéputés pour le MoDem. Le Parlement européen avait estimé le préjudice à 293 000 euros.

Onze figures du parti centriste comparaissaient en tout dans cette affaire, notamment François Bayrou et donc Michel Mercier, trésorier du MoDem à l'époque des faits.

Ce dernier a été reconnu ce lundi matin coupable de complicité de détournement de fonds public. Il a été condamné à une peine de 18 mois de prison avec sursis, 20 000 euros d’amende et 2 ans d’inéligibilité avec sursis.

François Bayrou a lui été relaxé alors que 30 mois de prison avec sursis, 70 000 euros d'amende et 3 ans d'inégibilité avec sursis avaient été requis à son encontre. La justice a estimé n'avoir aucun élément prouvant qu'il était au courant de ce système frauduleux.

Michel Mercier a été rattrapé par la justice depuis l'an dernier. Dans l'affaire des emplois fictifs familiaux de sa femme et de sa fille qu'il employait comme assitantes parlementaires, il avait écopé de trois ans de prison avec sursis pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêts dans une affaire qui faisait écho à celle du couple Fillon. Sa peine avait été assortie d'une amende de 50 000 euros, de cinq ans d'inéligibilité et de trois ans d'interdiction de toute fonction publique. Il n'avait pas fait appel.