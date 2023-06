Emplois fictifs au Sénat : 290 000 euros réclamés à Michel Mercier

En cette fin de semaine, le tribunal judiciaire de Paris s’intéressait au volet remboursements.

Car si l’ancien président du Conseil général du Rhône a bien été condamné pour détournement de fonds publics et recel à 3 ans de prison avec sursis et 50 000 euros d’amende pour avoir accordé des emplois d’assistants parlementaires jugés fictifs à sa femme et sa fille, il doit également rendre l’argent au Sénat.

Même si ce dernier met énormément de mauvaise volonté depuis le début de l’enquête du Parquet national financier - pour rappel les enquêteurs avaient été chassés par le président Gérard Larcher en 2017 pour empêcher toute perquisition au Palais du Luxembourg - il ne pouvait pas faire l’impasse sur un tel préjudice.

La justice parisienne a donc reçu la note : 291 841 euros, qui comprennent aussi un troisième emploi fictif, celui d’un homme recruté par Michel Mercier pour rendre service à Jean-Jacques Pignard, l’ancien maire de Villefranche-sur-Saône. Suite à un conflit entre le sénateur et son collaborateur, le parlementaire avait décidé de ne pas le virer mais plutôt le cantonner à l'ouverture du courrier.

La plus grosse partie de ce calcul concerne Joëlle Mercier, la femme de l’ex-ministre de la Justice, pour la période comprise entre 2005 et 2009, celle entre 1999 et 2005 étant prescrite.

Le tribunal doit désormais confirmer ou invalider ce montant à rembourser au Sénat. La décision sera rendue le 21 juin prochain.