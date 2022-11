Prison ou relaxe ? Michel Mercier fixé sur son sort en janvier 2023

L'ancien président du Conseil général du Rhône et ex-ministre de la Justice Michel Mercier, sa femme Joëlle et leur fille Delphine connaitront le jugement le 26 janvier 2023.

Leurs avocats ont demandé leur relaxe ce jeudi, estimant qu'il n'y avait pas de preuve qu'ils avaient détourné des fonds publics et qu'ils s'étaient rendus coupables de prise illégale d'intérêt.

Une version à laquelle n'avait pas adhéré l'avocat général qui avait requis mercredi soir 4 ans de prison dont 3 ans avec sursis contre Michel Mercier, assortis de 50 000 euros d’amende, 10 ans d’inéligibilité et 5 ans d’interdiction d’exercice de toutes fonctions publiques.

Soupçonnées d'avoir été des employées fictives lorsqu'elles étaient ses attachées parlementaires au Sénat, sa femme Joëlle Mercier encourt jusqu’à 2 ans de prison avec sursis et 50 000 euros d’amende, et sa fille Delphine risque une peine de 18 mois avec sursis et 10 000 euros d’amende.

Face aux juges, Michel Mercier a déclaré "ne pas avoir de fortune" et a démenti l'existence d'un système sciemment mis en place par ses soins. Ce procès a résonné comme "une grande impression d'injustice" pour Joëlle Mercier.

Outre cette affaire locale, Michel Mercier reste mis en examen pour complicité de détournement de fonds publics depuis 2019 dans l’affaire des assistants parlementaires du MoDem dont il était le trésorier.