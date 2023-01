Michel Mercier condamné pour détournement de fonds publics ? Le jugement tombe ce jeudi

L'ancien président du Conseil général du Rhône est poursuivi pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêts dans une affaire qui fait écho à celle du couple Fillon.

Le jugement tombera ce jeudi. Et Michel Mercier devrait échapper à l'incarcération puisque l'avocat général avait requis à son encontre 4 ans de prison dont 3 ans avec sursis, assortis de 50 000 euros d’amende, 10 ans d’inéligibilité et 5 ans d’interdiction d’exercice de toutes fonctions publiques.

Soupçonnées d'avoir été des employées fictives lorsqu'elles étaient ses attachées parlementaires au Sénat, sa femme Joëlle Mercier encourt jusqu’à 2 ans de prison avec sursis et 50 000 euros d’amende, et sa fille Delphine risque une peine de 18 mois avec sursis et 10 000 euros d’amende.

Pour rappel, le Parquet national financier avait enquêté pour déterminer si les collaboratrices du sénateur du Rhône de l’époque, sa femme et sa fille en l’occurence, avaient réellement travaillé ou s’il s’agissait d’une nouvelle affaire d’emplois fictifs. Delphine Mercier avait, par exemple, été embauchée à mi-temps au Sénat entre 2012 et 2014, alors qu’elle résidait à Londres. Elle touchait alors 2 000 euros mensuels.

A l'issue de ce procès, Michel Mercier n'en aura pas toutefois terminé avec la justice. Un comble pour un ancien Garde des Sceaux. C'est en sa qualité d'ex-trésorier du MoDem qu'il est aussi mis en examen pour complicité de détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires du parti de François Bayrou.