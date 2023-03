Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (4 et 5 mars)

Vide dressing by Ciguë !

Les amateurs de seconde main ont rendu dans le7e arrondissement ce week-end. Plus précisément du côté de la Cité des Halles à l’occasion d’un vide dressing organisé par Ciguë. Ce sera l’occasion de venir chiner de nombreux articles de seconde main pour cet hiver mais également pour le printemps. Rendez-vous de 10h à 15h. Plus d’informations ici



Marché des créateurs Lyon Can Do It !

Direction le Grand Hôtel-Dieu pour un marché de créateurs proposé par Sophie de Lyon Can Do It. Vous trouverez forcément des idées de créateurs de toute la région avec notamment de la déco, des bijoux, des illustrations, des accessoires, des vêtements, des cosmétiques ou encore de la maroquinerie. Rendez-vous ce samedi de 10h à 19h dans la Cour du Midi. Entrée libre. Toutes les informations pratiques ici



Salon Mahana de Lyon !

Envie de voyager dans les prochaines semaines et les prochains mois ? Vous pourrez trouver de nombreuses idées à compter de ce vendredi et jusqu’à dimanche à la Halle Tony Garnier à l’occasion du Salon du tourisme Mahana. Plus de 200 exposants seront présents avec au bout près de 250 destinations à découvrir. Toutes les informations pratiques sur l’évènement sont à retrouver ici



Vide-penderie Les Débraillées !

C’est déjà le retour du vide-penderie du concept basé dans le 1er arrondissement de Lyon. Les Débraillées proposent ce week-end un nouvel évènement où il sera possible de dénicher des pièces éthiques et de seconde main à prix tout doux. Des marques lyonnaises ou nationales engagées sont à retrouver avec des promotions allant jusqu’à -80%. Rendez-vous samedi (11h-19h) et dimanche (11h-18h). Entrée libre et gratuite. Toutes les informations ici



Vide-dressing Pépite chez Le Rancard !

C’est dans un café-laverie que Pépite proposera à compter de ce vendredi et jusqu’à dimanche son nouvel évènement. Ce nouveau vide-dressing se déroulera dans le quartier de Saxe-Gambetta chez Le Rancard. Ce sont plus de 1000 pièces de seconde main qui seront à saisir. Une grosse malle tout à 2 euros sera également à fouiller. Toutes les informations sont à retrouver ici



La Friperie Nomade à Villeurbanne !

Une vente éphémère de seconde main se déroulera ce samedi à Lell Market. La Friperie Nomade est à l’origine de cet évènement avec plus de 1000 pièces de seconde main avec une sélection de pièces modernes, vintage, colorées et hivernales. Une sélection pour les hommes est également à découvrir. Ce vide-dressing aura lieu de 9h30 à 18h. Plus d’informations ici



Roller Dance à La Commune !

Et si on allait s’amuser un peu ce dimanche du côté du 7e arrondissement. La Commune organise de 14h à 17h une Roller Dance. Le dress code : coloré. Attention pas de location de rollers ni de baskets. Les protections sont fortement recommandées. Entrée libre. Plus d’informations ici



Vide dressing Les Filles de Lyon !

Deuxième évènement de l’année pour l’Agence Les Filles de Lyon. Un grand vide dressing est organisé tout le week-end au 83 grande rue de la Croix-Rousse avec au bout de bonnes affaires. Entrée des visiteurs à 2 euros samedi de 10h à 18h et dimanche de 10h à 17h. Toutes les informations pratiques ici