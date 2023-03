Lyon : septième manifestation prévue ce samedi contre la réforme des retraites

Prévue à 14h, la manifestation partira de la place Jean Macé pour se diriger aux Brotteaux. Elle ne devrait donc pas passer cette fois par la place Bellecour.

Après la journée record ce mardi avec une estimation entre 25 000 et 50 000 manifestants, les syndicats espèrent continuer avec autant si ce n’est plus de monde. Du côté des cheminots ou dans les écoles, le nombre de grévistes était conséquent. La raffinerie de Feyzin était quant à elle à l’arrêt total. Les universités de Lyon 1, 2 et 3 ont été partiellement bloquées mais l’UNI Lyon espère de son côté que ces blocages vont cesser car ils "nuisent à la liberté d’étudier, au droit à la continuité pédagogique et à l’insertion professionnelle".

Sur les réseaux sociaux, Lyon Insurrection a confirmé que des militants seront présents à cette manifestation et précise vouloir "amplifier l’offensive jusqu’à faire battre en retraite le vieux monde".

La réforme des retraites est en ce moment au Sénat et le ministre du Travail Olivier Dussopt a annoncé vouloir utiliser le "vote bloqué", un dispositif qui permet d’accélérer la procédure et de faire voter les sénateurs sur la totalité du texte.

Une décision qui n’a évidemment pas plu au président du groupe écologiste Guillaume Gontard : "Quel aveu de faiblesse. Le Sénat est devenu le toutou du gouvernement."

D’autres manifestations sont prévues dans le reste de la France et mercredi 15 mars sera aussi une journée de mobilisation.