Réforme des retraites : Laurent Wauquiez reconnait ne pas avoir su tenir ses troupes

Mais sur celui de la réforme des retraites, l'absence de Laurent Wauquiez l'a clairement mis sur la touche.

Le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, candidat déclaré à la présidentielle 2027, est revenu pour la première fois sur sa stratégie peu payante. Et il reconnaît un leadership défaillant.

Pour France Inter, Laurent Wauquiez sort de sa torpeur, fait son auto-critique et estime "n'avoir pas assez mis la pression sur certains élus" de sa propre région. Et notamment les députés de son fief de Haute-Loire Isabelle Valentin et Jean-Pierre Vigier qui ont voté la motion de censure LIOT. Isabelle Valentin lui doit pourtant en partie son mandat de députée, puisqu'elle était sa suppléante.

"Sans doute n'ai-je pas vu venir le blocage de certains élus"



Réforme des retraites : accusé de s'être "planqué", Laurent Wauquiez esquisse un mea culpa ➡️ https://t.co/cydXCixymE pic.twitter.com/IuYG6x6KrC — France Inter (@franceinter) April 20, 2023

Cet épisode avec les parlementaires altiligériens, "ça a été très difficile pour moi", confesse Laurent Wauquiez, qui avait "hésité" à soutenir le projet de réforme des retraites du gouvernement. Contrairement à Eric Ciotti qui avait publiquement annoncé vouloir voter le texte pour "l’intérêt supérieur de la nation".

Au total, 19 parlementaires LR avaient voté la motion de censure LIOT et trois celle du Rassemblement National.