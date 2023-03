Lyon : malgré la pluie, entre 7000 et 18 000 manifestants contre la réforme des retraites

A Lyon, malgré la météo pluvieuse, le cortège s’élançait en début d’après-midi de la place Jean-Macé dans le 7e arrondissement. Il prenait la direction des Brotteaux, en remontant l’avenue Jean-Jaurès.

Selon la préfecture du Rhône, 7000 personnes ont défilé dans les rues de la capitale des Gaules. Tandis que les syndicats annonçaient plutôt 18 000 participants.

Si la manifestation de mardi, qui avait attiré entre 25 000 et 50 000 personnes, avait été parasitée par des blacks blocs qui ont commis de nombreuses dégradations et jets de projectiles sur les policiers, celle de ce week-end a été plus calme.

Deux interpellations ont tout de même eu lieu, ainsi que des tags et de la casse sur des banques sur le parcours du cortège. Cinq blessés sont à déplorer côté forces de l'ordre.

Vendredi, Emmanuel Macron était sorti de sa réserve au sujet de la réforme des retraites et a indiqué : "Il y a eu un temps de négociations syndicales, il y a ensuite eu un temps de travail de l’exécutif. Il y a ensuite le temps parlementaire à l’Assemblée et puis maintenant au Sénat. Et le Sénat travaille d’arrache-pied, de jour et de nuit".

Le Président de la République n’a toutefois pas répondu concernant l’usage éventuel du 49.3 lors du retour du texte à l’Assemblée nationale jeudi prochain. Car après le vote au Sénat dimanche, une commission mixte paritaire se réunira mercredi pour établir une version finale du texte.