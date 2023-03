Réforme des retraites : nouvel acte à Lyon avec une manifestation pour mettre la pression aux parlementaires

Et ce n’est peut-être pas la dernière.

Malgré la mobilisation des Français contre ce projet, le gouvernement avance et a vu le Sénat valider la réforme samedi soir. Ce mercredi, la Commission mixte paritaire (CMP) des deux chambres doit proposer un texte commun qui retournera au Palais du Luxembourg jeudi matin puis à l’Assemblée nationale l’après-midi pour conclure cet épisode. A condition bien sûr que les macronistes conservent leur majorité, grâce à l’appui des Républicains qui sont pourtant de plus en plus divisés sur la question.

A Lyon, le défilé partira de la Manufacture des Tabacs en début d’après-midi. Les manifestants iront ensuite tout droit, jusqu’à la place Bellecour. Un important dispositif de forces de l’ordre encadrera le cortège, qui est parasité depuis le début du mouvement par des casseurs et des black blocs venus à chaque fois de toute la région.