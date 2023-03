Pascal Blanchard : "Il faut se réinterroger sur nos politiques de solidarité à la Métropole de Lyon"

Ce vendredi sera présenté le nouveau Projet métropolitain des solidarités (PMS) de la Métropole de Lyon. Porté par le vice-président Pascal Blanchard, il présente des "changements fondamentaux car c'est un PMS post-Covid". L'élu a souhaité "mettre en place de nouvelles politiques sociales adaptées à ce qu'est la société d'aujourd'hui après la crise sanitaire".

Selon Pascal Blanchard, "il faut se réinterroger sur nos politiques de solidarité. C'est ce que la Métropole a souhaité faire".

Egalement vice-président aux Personnes en situation de handicap, il dispose d'un objectif fixé par le gouvernement : rendre accessible aux personnes à mobilité réduire l'ensemble des bâtiments publics d'ici 2026. La Métropole de Lyon y arrivera-t-elle ? "Je l'espère. Je ne fais pas de promesses que je ne suis pas sûr de pouvoir tenir. Le chantier est immense et on a pris du retard depuis 10 ans.

Il est matériellement impossible d'être au rendez-vous en 2026. Mais on fait le maximum".

00:00 Projet métropolitain des solidarités

02:08 Acteurs du soin

03:23 Carences

06:39 Qualité de vie au travail

08:15 Accessibilité PMR

09:27 AESH