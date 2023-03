Propriétaire condamné à indemniser des squatteurs à Lyon : 6e Sens Immobilier ne fera pas appel

Deux squatteurs parvenaient à faire condamner l'entreprise propriétaire d'un bâtiment situé rue des Tuileries dans le 9e arrondissement, le tribunal reconnaissait que le changement de serrures opéré durant leur absence du squat s'apparentait à une expulsion.

Dans un communiqué de presse ce jeudi, 6e Sens Immobilier annonce qu'il ne fera pas appel de la condamnation. Car la SNC "La Belle et le Clochard" présidée par Anne Gagneux est détenue en partie par le célèbre promoteur lyonnais.

6e Sens Immobilier se refuse à commenter la décision de justice mais apporte des précisions. Selon la société, "il convient de préciser que les occupants n’étaient pas des personnes en situation de précarité, toutes deux ayant un métier, l’un exerçant une activité de garagiste et serrurerie dans le bâtiment, l’autre étant enseignante".

Et il se défend d'avoir procédé à l'expulsion des squatteurs : "Le lundi 23 janvier 2023, prévenus par le voisinage et la mairie du 9e de l’abandon du bâtiment par ses occupants suite à des violences opposant les squatteurs entre eux durant le week-end, nous nous sommes rendus immédiatement sur place avec les services de police et un représentant de la mairie. Tous ont pu constater que les lieux étaient ouverts et inoccupés. Compte tenu des dommages importants causés par les occupants qui représentaient un réel danger pour toute personne pénétrant dans le bâtiment ou à ses abords, mais aussi de notre responsabilité en tant que propriétaires, nous l’avons sécurisé le jour-même".

Pour rappel, le tribunal judiciaire de Lyon avait condamné lundi la SNC à verser à chaque plaignant 2000 euros de dommages et intérêts. Ainsi que 1000 euros au titre de l’aide juridictionnelle. Et déboutait la SNC de faire condamner les squatteurs pour procédure abusive ainsi que leur faire payer une note de 500 000 euros de remise en état de l’immeuble saccagé avec des tags et des murs porteurs détruits.