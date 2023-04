Lyon : un rassemblement contre la reprise des expulsions ce vendredi

Ce vendredi, un rassemblement sera organisé à Lyon pour dénoncer la reprise des expulsions.

Selon les organisateurs, au moins 7 squats et par ricochet plus de 300 squatteurs sont menacés d'expulsion dès le 1er avril dans l'agglomération lyonnaise. Et notamment ceux de la rue de Bourgogne (Lyon 9e), de la rue Rochat à Sans-Souci (Lyon 8e) ou du cours Emile-Zola à Villeurbanne où vivent respectivement 22, 50 et 12 personnes.

"L'Etat ne remplit pas ses missions d'hébergement inconditionnel ni d'hébergement des demandeurs d'asile, mais il est bel et bien présent quand il s'agit d'utiliser la force pour mettre des personnes à la rue", dénoncent-ils, appelant à se retrouver à 17h30 place de la Comédie devant l'Hôtel de Ville de Lyon.

Les manifestants réclameront "l'arrêt des expulsions de bâtiments où il n'existe aucun projet", "l'arrêt de la coupure des fluides à toute période de l'année" mais aussi la réquisition de 18 000 logements vides dans la Métropole de Lyon et l'impossibilité d'expulser sans proposer de solution de relogement.

La loi Alur de mars 2014 fixe les dates de la trêve hivernale : du 1er novembre au 31 mars. Dans certaines circonstances et notamment en période de crise sanitaire, le gouvernement peut décider de prolonger cette période ou de prendre des mesures exceptionnelles en sortie de trêve. Ce fut le cas lors de la crise sanitaire du Covid-19.