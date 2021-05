Squat officiel : une "solution transitoire digne, innovante" selon la Métropole de Lyon

Le 7 mai dernier, la collectivité a ainsi signé une convention de mise à disposition d'un bâtiment métropolitain dans le 9e arrondissement de Lyon avec l'association Vivre dignement dans notre Métropole. Elle permet à la cinquantaine de personnes qui vivent dans ce squat depuis 2019 d'y rester sans craindre d'expulsion. Mais aussi de "garantir l'accompagnement des occupants par l'association, en facilitant le lien avec notamment les Maisons de la Métropole, tout en fixant une date de sortie pour cette occupation transitoire au 30 juin 2022. Le site sera réhabilité en logement étudiant dès l'été 2022", précise la Métropole.

D'ici là, les services de l'ex-Grand Lyon vont mener des travaux de mises en sécurité du bâtiment. Tandis que l'association fera un travail de médiation sociale et veillera à ce que le site ne soit pas "soumis à des trafics illicites, notamment la marchandisation des places au sein de l'immeuble occupé".

Renaud Payre, vice-président chargé de l'Habitat, rappelle son envie de proposer des "dispositifs innovants d'hébergement". "Faire de notre territoire une Métropole accueillante et hospitalière passe également par un accompagnement de tous les instants des personnes en situation de précarité. En proposant cette solution transitoire digne, innovante, et couplant accompagnement social et de première nécessité, notre Métropole répond à l'urgence sociale tout en préparant la sortie dans les meilleures conditions de ces occupations", conclut l'élu métropolitain.