Lyon : une manifestation prévue pour le retrait de la loi immigration de Darmanin

Une manifestation est prévue contre ce projet de loi ce samedi à 14h. Elle devait se tenir place Bellecour mais la préfecture du Rhône a interdit les rassemblements en Presqu'île jusqu'à lundi.

Le Collectif de soutien aux réfugiés et immigration dénonce le fait que chaque nouvelle réforme du droit de l’immigration "est non nécessaire et vient alourdir et aggraver les situations".

Création d’un titre de séjour lorsque des secteurs seront en tension qui "précarisera encore plus ces travailleurs", difficultés supplémentaires pour accéder à l’apprentissage du français pour les étrangers, conditions du regroupement familiale endurcies… Pour le Collectif de soutien aux réfugiés et immigration, cette loi ne doit pas voir le jour.