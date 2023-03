Le député Alexandre Vincendet taclé par des Républicains après son appel à "négocier avec l’exécutif"

Alors maire de Rillieux-la-Pape et président des Républicains du Rhône, il avait survécu au déballage de sa vie privée mouvementée et à un putsch organisé par Laurent Wauquiez. A quelques semaines de devenir député de la 7e circonscription du Rhône, il avait adopté un discours de main tendue aux macronistes. Notamment à l’occasion du second tour de la présidentielle durant lequel il avait été un des rares Républicains de l’agglomération lyonnaise à dire clairement qu’il voterait pour Emmanuel Macron plutôt que pour Marine Le Pen.

Proche de Gérald Darmanin, il a depuis fait la retape de la réforme des retraites. Et alors que le gouvernement traverse une crise sans précédent, Alexandre Vincendet lance un appel à sa famille politique. Dans Le Figaro, le parlementaire rillard invite les siens à "négocier avec l’exécutif" pour former une "coalition autour de priorités".

Et cette proposition peu surprenante ne passe pas auprès de certaines figures des Républicains. Julien Aubert a réagit en reprenant la formule d’Alexandre Vincendet et l’appelant "à rejoindre Renaissance". Vexé, le député rhodanien l’a invité en retour à "gagner des élections autrement que grâce au retrait du candidat" de Marine Le Pen, une allusion aux législatives 2012.