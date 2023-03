Villeurbanne : exaspérés par la hausse des prix, des habitants brûlent leurs factures

Les associations et mouvements citoyens Alliance Citoyenne, Alternatiba Rhône et Dernière Rénovation se sont réunis ce vendredi après-midi dans le quartier Pierre Baratin pour cette action symbolique. En tout, une vingtaine de locataires ont jeté leurs factures dans un brasier en appelant les politiques régionaux et nationaux à les aider.

Facture à la main, Martine, déléguée syndicale des locataires du quartier est aujourd’hui à la retraite mais se dit choquée par la hausse des charges de chauffage qui ont grimpé pour elle de 66%. D’autant plus que la situation est loin d’être stable : "On a des coupures de chauffage toute la semaine, on n’a jamais payé autant et on n’a jamais eu aussi froid." Après 43 ans de travail et de cotisations, Martine ne s’attendait pas à une retraite comme celle-là : "J’en suis à compter les centimes à la fin du mois pour acheter une baguette de pain. Je veux pouvoir vivre et je veux que tous les locataires aient le droit de vivre."

"Mon mari a dû trouver un deuxième emploi pour payer les factures"

Cet agacement est le maître-mot du quartier villeurbannais où tout augmente sans cesse. Boussife, coprésident du syndicat du quartier Pierre Baratin, trouve la situation actuelle assez hypocrite : "On parle de crise énergétique mais pourquoi les pauvres s’appauvrissent et les riches s’enrichissent ? Ce sont toujours les mêmes qui payent." Boussife n’est pas là que pour critiquer, il veut aussi proposer des solutions pour qu’un changement puisse arriver le plus rapidement possible : "Pourquoi ne pas faire de la géothermie ici ? Pourquoi pas des panneaux solaires sur les HLM avec l’aide de l’Etat comme pour les maisons individuelles ? Les bailleurs sociaux, eux, ont des aides de l’Etat et s’attaquent à nous."

Plus que des prix qui augmentent, ce sont surtout des conséquences sur les habitants. Ainsi, Hayet, qui habite au quartier Jacques Monod dont elle est la vice-présidente syndicale, en arrêt depuis un an et demi voit difficilement les fins de mois : "Mon mari a dû trouver un deuxième emploi pour payer les factures. Ça fait quatre ans qu’on n’est pas parti en vacances."

Les habitants demandent conjointement "l’annulation de l’augmentation des charges aux bailleurs, le blocage des loyers et l’augmentation des APL". Ils ont été soutenus par Gabriel Amard et Marie-Charlotte Garin, respectivement député LFI et députée EELV du Rhône qui se sont brièvement rendus sur place.

Ce vendredi après-midi, après cette action symbolique, les délégués syndicaux ont été reçus par Renaud Payre, vice-président de la Métropole de Lyon délégué à l’Habitat, pour évoquer ces hausses de prix. Le 12 juin prochain, les habitants de ces deux quartiers seront cette fois reçus par Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon.

A.C.