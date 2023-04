Basket : la finale de l’Eurocoupe débute ce mercredi à l’Astroballe pour l’ASVEL féminin

L’ASVEL féminin va disputer ce mercredi soir la finale aller de l’Eurocoupe contre les Turcs de Galatasaray. Un match qui s’annonce intense et qui se déroulera sur le parquet de l’Astroballe. 'Il ne faut pas qu’on change nos habitudes et qu’on reste nous-mêmes. On mérite d’être là', déclarait il y a quelques jours David Gautier, le coach de l’ASVEL féminin.

Il faut dire que les Lionnes réalisent une belle saison avec cette finale d’Eurocoupe (le match retour est prévu le 12 avril) mais également la finale de la Coupe de France le 22 avril à l’Accord Arena face à Basket Landes. Les basketteuses lyonnaises sont également premières du championnat. Le triplé est en ligne de mire des joueuses et des dirigeants du club lyonnais.

Coup d’envoi d’ASVEL féminin-Galatasaray ce mercredi soir à 20h.