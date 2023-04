Navette gratuite pour un collège privé : l’ancien maire de Rillieux visé par une enquête

Une enquête en cours pour prise illégale d'intérêt et détournement de fonds devra le déterminer. Le parquet de Lyon avait été saisi par deux élues d’opposition, Raoudha Djaballah et Elise Sabin, au sujet d’un car de ramassage scolaire pour les élèves de la cité scolaire Saint-Charles.

L’ennui, c’est que cette navette était gratuite, financée par la mairie rillarde, et uniquement réservée aux pensionnaires de cet établissement privé. Ce qui constituait aux yeux des opposantes une "inégalité de traitement" pour les adolescents de la commune. D'autant que beaucoup d'élèves de Saint-Charles ne sont pas des habitants de Rillieux-la-Pape comme le révélait Rue89Lyon.

La municipalité dirigée en 2021 par Alexandre Vincendet, avait expliqué mener cette expérimentation pour convaincre le Sytral de créer une ligne de ramassage scolaire Junior Direct pour cet établissement. Requête qui a abouti l’an passé, signant la fin de la navette gratuite.

L’ancien maire, devenu député LR de la 7e circonscription du Rhône, ainsi que son adjointe à l'Éducation de l’époque, Catherine Dupuy, sont directement visés par cette enquête. Le conseil municipal de Rillieux leur a d’ailleurs octroyé en février la protection fonctionnelle en cas de poursuites. Mais le parquet laisse entendre que "les premiers éléments de l’enquête conf iée n’ont pas permis de corroborer les accusations".

Une opposition à la frontière de la haine

Quoi qu’il arrive, Alexandre Vincendet et Catherine Dupuy iront devant la justice puisqu’ils entendent attaquer leurs opposantes pour dénonciation calomnieuse si l’enquête n’aboutit pas. "Je ne me suis pas engagé pour être traîné dans la boue par des personnes qui n’ont aucun projet pour la ville de Rillieux, mais qui ont simplement un désir de salir, de détruire par tous les moyens possibles. (…) Ce qui est fait est honteux, odieux et j’ose le dire, profondément dégueulasse", avait déclaré Alexandre Vincendet lors du conseil municipal du 2 février.

Une décision quant à l'avenir de l’enquête menée par le parquet et la DDSP du Rhône, tombera au mois d'avril.

Entre Alexandre Vincendet et Elise Sabin, c'est une vieille querelle qui s'envenime avec le temps . L'opposante avait déposé un recours l'an dernier contre l'élection d'Alexandre Vincendet comme député de la 7e circonscription.

Mais il avait été jugé irrecevable car envoyé trop tard au Conseil d'État. Elle estimait qu'il avait réalisé "plusieurs manoeuvres" et usé de "moyens irréguliers" pour s'octroyer la victoire.

Avant cela, fin 2021, Elise Sabin et Raoudha Djaballah avaient réclamé la démission du maire de l'époque suite à sa condamnation dans l'affaire de la fessée donnée à son fils.