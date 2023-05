Pascale Bonniel-Chalier : "La culture à la Région ? Une culture de l'intimidation"

L'opposition de Laurent Wauquiez n'a pas apprécié la décision de la Région de couper directement les subventions du TNG de Lyon à cause d'une tribune offensive de son directeur Joris Mathieu. Pascale Bonniel-Chalier se dit "stupéfaite et effrayée". "On a peur de ces régimes autoritaires. C'est extrêmement dangereux de voir qu'il faut plaire au prince", poursuit l'écologiste.

Pour l'ancienne adjointe de Gérard Collomb, c'est une "culture de l'intimidation qui nous rappelle des heures sombres de notre histoire".

La collectivité de son côté se défend en expliquant avoir baissé les subventions des institutions culturelles des grandes villes pour pouvoir attribuer ces fonds dans les zones rurales. "Pourquoi rééquilibrer en baissant les subventions ? La Région Auvergne-Rhône-Alpes est l'avant-dernière de France en matière d'investissements pour la culture", se désole Pascale Bonniel-Chalier.

