Jérémie Bréaud : "Grégory Doucet est en train de détruire Lyon"

A Bron, Jérémie Bréaud a plusieurs dossiers chauds à traiter avec les écologistes. Certains se passent bien comme la restructuration du quartier Parilly. Et d'autres beaucoup moins comme la future Voie lyonnaise 12, qui doit faire passer l'avenue Rockefeller en sens unique Lyon-Bron. "OK pour plus de pistes cyclables, mais pas tout pour les cyclistes", défend Jérémie Bréaud.



"(Le vice-président) Fabien Bagnon m'a dit que les HCL étaient au courant et étaient d'accord. On a appris la semaine dernière que la direction d'Edouard-Herriot est vent debout contre cette décision, car ils considèrent que c'est une folie. Ca veut dire qu'on nous a menti droit dans les yeux", poursuit le maire brondillant.

Jérémie Bréaud n'est pas tendre avec son homologue lyonnais Grégory Doucet : "Il est en train de détruire Lyon. (...) La ville n'a jamais été aussi sale. Ca a des conséquences pour la Métropole et les villes limitrophes. Quand on détruit Lyon, on remet en cause le développement économique et humain de la Métropole".

Proche de Laurent Wauquiez et élu à la Région, l'édile de Bron ne comprend pas les reproches faits au président d'Auvergne-Rhône-Alpes : "On lui a trop reproché d'être trop présent dans les médias pour lui reprocher maintenant de ne pas l'être suffisamment. Il se consacre aux rencontres avec les Français en toute discrétion".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Parilly

01:41 Voie lyonnaise 12

04:36 Grégory Doucet

05:17 Bruno Bernard

06:16 Université Lyon 2

07:42 Mi-mandat des écologistes

08:40 Eviction des élus centristes

09:46 Stratégie de Laurent Wauquiez

10:52 Suppression de la subvention du TNG