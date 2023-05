Le chef Raoni à Lyon pour sensibiliser sur la déforestation 

Le maire de Lyon Grégory Doucet et le président de la Métropole de Lyon Bruno Bernard ont accueilli le chef Raoni Metuktire ainsi que les chefs Tapi, Watatakalu et Bemoro. L’élu écologiste à la tête de la Métropole en a profité pour rappeler que le combat des indigènes faisait "écho à nos politiques publiques". De son côté, l’édile de Lyon a indiqué "qu’honorer le chef Raoni pour le remercier de son combat était la moindre des choses". Avant d’ajouter qu’il "est le symbole depuis plusieurs décennies de la lutte contre le réchauffement climatique et de la biodiversité".

Il a également tenu à rappeler le rôle de la production intensive pour notre mode de vie dans la déforestation. "Nous menons ce combat à notre échelle à la Ville de Lyon comme lorsque nous transformons la restauration collective dans nos cantines en diminuant les produits carnés", a-t-il indiqué.

Les chefs et élus ont pu échanger avec des enfants de l’école élémentaire Germaine Tillon. Le chef Tapi leur a demandé de "prendre bien soin des arbres et de la nature" car ils sont "le futur". Les oreilles grandes ouvertes, la vingtaine d’enfants ont profité de la présence exceptionnelle des chefs pour écouter attentivement leurs discours sur l’importance de l’Amazonie dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Au terme de la conférence de presse, élus, enfants et chefs indigènes ont planté un arbre pour symboliser l’importance de la forêt dans la lutte contre le réchauffement climatique.

"On lui donne tout notre soutien car on lui enlève des arbres et ce n’est pas très juste. Il est très âgé donc il faut faire attention à lui" explique Firdaws, élève en CE2 de l’école Germaine Tillon.

T.B.