Subventions culturelles de la Région : Laurent Wauquiez attaque le "parisianisme" et "l’entre-soi" du milieu

La décision de Laurent Wauquiez de rogner voire sucrer ses subventions à des structures et associations culturelles a mis en émoi les acteurs de ce monde qui se relève juste de la crise sanitaire.

Dans le Journal du Dimanche, le président de la collectivité reste campé sur sa position qui consiste à redistribuer l’argent sur tous les territoires et de ne pas simplement abreuver les métropoles régionales comme Lyon, Grenoble ou Clermont-Ferrand.

Pour Laurent Wauquiez, les critiques dont il fait l’objet, y compris de la part de la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak, sont la preuve de "l’entre-soi" et du "parisianisme" du monde de la culture en France.

"Ce qu’on me reproche surtout, c’est d’avoir mis un coup de pied dans la fourmilière en m’attaquant à un tabou français : la profonde injustice de notre politique culturelle et l’inégalité criante dans l’accès à la culture sur le territoire. Dans notre pays, la majorité des crédits du ministère de la Culture sont réservés à Paris, à la Région Île-de-France et à quelques métropoles. On a construit une culture à deux vitesses", dénonce le président d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Laurent Wauquiez s'attaque aussi à Rima Abdul-Malak, lui demandant de "s’expliquer sur ce sujet (la politique culturelle en France ndlr) au lieu d’esquiver. Je lui demande de faire la transparence sur la répartition par territoires des crédits du ministère et je lui pose cette question toute simple : comment allez-vous corriger cette terrible injustice dans l’accès aux crédits de la Culture ? N’attendons pas que les Français viennent pousser les portes des institutions culturelles des grandes villes. C’est à nous d’aller les chercher, et partout. C’est cette ambition que je porte : que la culture soit aussi un moyen de réconcilier les Français".

Sur la question du TNG et de son directeur Joris Mathieu, puni pour une tribune salée, Laurent Wauquiez conclut en indiquant que sa "porte est ouverte, à condition qu’il ait envie de sortir de son théâtre pour aller apporter la culture hors des territoires métropolitains, à des gens qui n’ont pas la chance d’y avoir accès". Pour rappel, l'intégralité de la subvention du TNG de Lyon (149 000 euros) avait été annulée par la Région.