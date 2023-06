SNCF : retour à la normale le 14 juin pour la ligne Lyon, Chambéry et Grenoble

A la suite d’un glissement de terrain ce dimanche qui a eu lieu à proximité de Bourgoin-Jallieu, la ligne a été endommagée et le trafic perturbé. Un poteau d’alimentation a été touché et n’est plus tout à fait droit. Par conséquent, il n’y a plus qu’une seule voie utilisable dans les deux sens, les trains circulent donc par intermittence et à vitesse réduite.

Les travaux de remise à niveau ont commencé ce mercredi comme l’explique la SNCF sur Twitter : "Plusieurs jours seront nécessaires pour le retour d'une circulation normale des trains. La reprise est estimée au mercredi 14 juin, au matin."

D’ici-là, la circulation va rester particulièrement perturbée entre les trois villes.