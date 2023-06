Festival Lumière à Lyon : Wim Wenders recevra le 15e prix Lumière

Après Tim Burton, Jane Campion et les frères Dardenne, au tour de Wim Wenders de rentrer dans l’histoire du festival lyonnais.

Les dates sont d’ores et déjà connues et l’évènement se déroulera du 14 au 22 octobre 2023. Le programme n’est pas encore dévoilé pour l’instant mais une rétrospective de Wim Wenders aura lieu comme chaque année ainsi de nombreuses projections de films dans les différents cinémas de la capitale des Gaules.

Le réalisateur allemand a notamment été présenté ce printemps au festival de Cannes avec le film "Perfect Days" qui a reçu le prix d’interprétation masculine pour le japonais Kôji Yakusho. Multiplement décoré pour sa filmographie, Wim Wenders a pu recevoir au cours de sa carrière une Palme d’or pour son film le plus connu "Paris, Texas", un Lion d’or pour "L’Etat des choses" ou un Ours d’argent pour "The Million Dollar Hotel".

Dans le reste de sa filmographie, Les Ailes du désir, film franco-allemand fait également partie de ses œuvres les plus cultes. Wim Wenders connait par ailleurs l’Institut Lumière puisqu’il avait été invité en 1991 pour une rétrospective et va ainsi pouvoir revenir sur les terres lyonnaises pour recevoir cette fois un prix, 32 ans après son premier passage.

La cérémonie aura lieu le 20 octobre dans la capitale des Gaules.