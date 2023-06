LOU Rugby : qui pour remplacer Xavier Garbajosa ?

Alors que le nom de Fabien Gengenbacher circule depuis quelques jours pour devenir le président du FC Grenoble, cela devrait capoter à cause de la récente rétrogradation administrative du club grenoblois en Nationale. Ainsi, le FCG va devoir trouver un nouveau remplaçant et Fabien Gengenbacher une nouvelle équipe.

Pour ce dernier, une piste intéressante semble justement se dégager, à savoir celle du LOU Rugby. Malgré une 3e place en Top 14 et une qualification en Champions Cup pour l’année prochaine, Xavier Garbajosa a été remercié après une seule saison passée en tant qu’entraîneur. Le LOU s’intéresserait donc de près à Fabien Gengenbacher qui connait d’ailleurs le club puisqu’il y a évolué lors de la saison 2005-2006.

Cependant, ce n’est pas encore acté et la direction du LOU a d’autres noms en lice dont l’australien Michael Cheika, acteur entraîneur de l’Argentine et le néo-zélandais Joe Schmidt qui a notamment entraîné l’équipe d’Irlande pendant six ans. Le nom de l’argentin Gonzalo Quesada a également été évoqué pendant un temps mais ce dernier s’est récemment engagé avec l’équipe d’Italie pour en devenir le sélectionneur.