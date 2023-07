"On assure le voyage le plus fiable avec ponctualité" : la Renfe prête pour sa liaison Lyon-Barcelone

Depuis 2022, la compagnie ferroviaire espagnole souhaite entrer dans le marché français et devenir la société de transport de référence en France.

En janvier 2023 les premiers tests pour Lyon-Barcelone et Marseille-Madrid sont réalisés. Le 21 juin dernier la billetterie a ouvert et ce sont aujourd’hui 31 000 places qui ont été vendues.

"On assure le voyage le plus fiable avec ponctualité", a affirmé Susanna Lozano, responsable du projet international de la Renfe ce jeudi lors de la présentation officielle de la ligne à la gare de la Part-Dieu. Une assurance qui pourrait donner du fil à retordre à la SNCF, aujourd’hui leader en France. La Renfe arrive avec de nombreuses ambitions et compte bien s’imposer petit à petit, premier départ prévu le 13 juillet.

La ligne Lyon-Barcelone desservira les gares de Lyon Part-Dieu, Valence, Nîmes, Montpellier-St Roch, Béziers, Narbonne, Perpignan, Figueres Vilafant, Gérone et Barcelone Sants. La durée totale de la ligne avoisine les cinq heures.

La ligne depuis Marseille desservira quant à elle les gares d’Aix en Provence, Avignon, Nîmes, Montpellier, Béziers, Narbonne, Perpignan, Figueres, Gérone, Barcelone, Tarragone, Saragosse et Madrid. La ligne complète dure un peu plus de huit heures.

Ainsi à partir du 1er septembre, la ligne Barcelone Lyon sera quotidienne avec un trajet par joue et dès octobre la Renfe représentera 28 trajets à la semaine en France.

L’offre de lancement propose des billets à partir de 9 euros, puis 19 et 29 euros. Dès la rentrée, les prix seront modifiés en harmonie avec le marché français mais ces derniers ne sont pas encore fixés.

La Renfe propose aussi un tarif de groupe. "On a remarqué qu’en France vous aimiez voyager en groupe", poursuit Susanna Lozano.

Les trains Renfe, ce sont 347 sièges, 8 voitures, 2 classes confort, 5 classes standard et un wagon cafétéria. Un espace lounge est également à disposition avec 8 sièges face à face avec possibilité de connecter son PC aux écrans.

La Renfe promet un service confort et de qualité : "Pouvoir offrir un train de haute prestation c’est très important pour nous", continue-t-elle.

A noter que dès l’achat d’un billet Renfe, celui-ci inclut un service de transport espagnol qui vous donne accès aux trains de banlieue.

Toujours dans une vision de conquérir la France et l’international, la Renfe ouvrira une nouvelle ligne allant jusqu’à Paris en 2024. "L’objectif est de concurrencer la ligne de passagers la plus fréquentée de France c’est-à-dire Lyon-Paris", conclut la responsable.