La gare de Lyon-Part-Dieu totalement à l'arrêt pendant 24h

À partir de ce samedi à 13h30, la gare de la Part-Dieu, située dans le 3e arrondissement de Lyon, sera totalement interdite d'accès pour le grand public. La SNCF doit en effet interrompre tout le trafic ferroviaire pendant 24h, en plein week-end de la Pentecôte, pour pouvoir mettre en service une douzième voie.

De nombreux trains seront donc déviés dans les gares de Perrache et de Saint-Exupéry. Il s'agit là principalement des TGV et des grandes lignes. Ce sont donc les voyageurs TER qui seront le plus embêtés par ces travaux. Les lignes reliant Annecy, Aix-les-Bains, Chambéry, Roanne, Bourg-en-Bresse, Ambérieu et Paray-le-Monial seront totalement à l'arrêt jusqu'à 13h30 dimanche. Des cars de substitutions seront mis en place pour pallier cette absence.

Cette nouvelle voie L s'inscrit dans le processus de transformation de cette gare de la Part-Dieu qui est l'une des plus fréquentées d'Europe. Elle devrait permettre une meilleure répartition des trains pour éviter les embouteillages et donc les retards.