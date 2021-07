Vidéoprotection, reconnaissance faciale, police ferroviaire : la Région Auvergne-Rhône-Alpes passe la deuxième sur son programme sécurité

Sans surprise, seront soumises au vote des élus plusieurs délibérations autour de la sécurité. Avec un budget d'un peu plus de 300 millions d'euros, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a affirmé, une nouvelle fois, "l'investissement de la Région, avec cet effort financier très important".

Parmi les nombreux points évoqués, l'exécutif a tout d'abord mis en avant sa volonté de renforcer les effectifs de la police ferroviaire (SUGE) de 50% sur le mandat et de 30% déjà d'ici la fin de l'année 2021. Ce renforcement sera accompagné de nouvelles caméras de vidéoprotection dans les gares et des rames seront également équipées de caméras, en temps réel cette fois.

Du côté des transports scolaires, d'autres caméras seront déployées dans les cars et l'objectif de la majorité est de créer un nouveau centre à l'image de celui déjà existant à la Part-Dieu.

Nouveauté de cette mandature de Laurent Wauquiez : le lancement, à titre expérimental, d'un dispositif de reconnaissance faciale dans les transports régionaux "pour accompagner le travail de la police". Un sujet qui a toujours fait énormément débat et qui interroge, notamment autour de l'éthique. Mais le président se défend : "Aujourd'hui, elle est ouverte légalement et peut être utilisée a posteriori. On le voit dans des événements récents. A la Mairie de Lyon, quand il y a eu de rodéos urbains, on a utilisé les dispositifs de reconnaissance faciale pour identifier les auteurs. Il n'y a pas de questions. C'est autorisé par la loi. On devrait fermer les yeux et ne rien faire pour identifier les agresseurs ? Ça n'a pas de sens". Mais l'ancien président des Républicains souhaite aller encore plus loin : "Je pense aussi qu'il faut l'utiliser en temps réel contre le terrorisme. On va pousser pour, mais il faut une évolution législative", a-t-il ajouté.

Vers un recours des Verts

Une position loin d'être partagée par l'opposition et notamment par Fabienne Grébert, conseillère régionale EELV : "Nous voulons défendre le droit. Les droits fondamentaux à la personne. On doit avoir le droit à une sécurité qui ne nous rend pas tous suspect, car la reconnaissance faciale c'est aussi le risque de transformer notre société en société de surveillance généralisée. Je pense à tous les gens qui veulent préserver leur anonymat lorsqu'ils vont manifester, lorsqu'ils courent dans les transports publics… On n'est plus anonyme dès lors qu'on est soumis à la reconnaissance faciale. Nous ferons donc reconnaître cette autorisation, ou non, par la justice de notre pays", a annoncé l'ancienne tête de liste écologiste aux dernières élections.

Autre point notable de ce volet sécuritaire, l'aide pour les commerçants. L'exécutif veut déployer des boutons d'alerte silencieuse pour prévenir directement les forces de l'ordre en cas de délit ou d'agression.

"C'est la priorité du mandat. On a travaillé sur ces sujets dès le 2 juillet. L'idée est de déployer dès cet été ce que nous allons voter aujourd'hui. Au fil du mandat il y a aura beaucoup d'échanges, de dialogues en commission. Nous avons une vraie volonté de construire un programme sécurité", conclut Renaud Pfeffer, vice-président en charge de la Sécurité.

B.B.