Canicule : le Rhône toujours en vigilance orange

🌡 Épisode de fortes #chaleurs ce #weekend, plus marqué et durable sur Centre-Est et quart sud-est.#Températures dimanche et lundi ⤵️



🟢🟡🟠🔴#Vigilance #canicule

Suivez l’évolution de la situation, restez informés.

👉https://t.co/w5OGXbEEhP https://t.co/BoVEcvIUxz pic.twitter.com/DAsBJ7y0xl