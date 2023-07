Droit de réponse du Collectif Soutiens/Migrants Croix-Rousse

Monsieur le directeur de publication,

Que votre journal adopte, par sa sémantique et ses points de vue, une ligne politique d'extrème droite sur le sujet de la migration c'est votre droit. Nous en prenons acte.

Mais lorsque ces choix sémantiques amènent un de vos journalistes à transformer la réalité dans l'article qu'il écrit après avoir assisté à une conférence de presse organisée par notre collectif, mardi 25 juillet, une ligne rouge déontologique est franchie.

Commençons par un rappel lexical.

Clandestin [en parlant d'une personne] :

- Qui se soustrait par nécessité aux représentants de l'autorité en place et vit en marge des lois; qui échappe à la procédure normale.(definition du Centre National de Ressources Textuelles et

Lexicales)

- Qui est en contravention avec les lois et règlements ; qui se dérobe à la surveillance ou au contrôle de l'autorité (définition du Larousse)



Comme nous l'avons exposé oralement et dans le dossier de presse que nous avons remis aux journalistes présents, les jeunes du campement Sainte-Marie-Perrin, loin de se soustraire ou de se dérober au contrôle de l'autorité, se sont tous, sans exception, présentés auprès de la Métropole de Lyon, y déclinant leur identité.

Loin d'être en contravention avec les lois ou d'échapper à la procédure normale, ils attendent avec impatience d'être reçus en audience par la justice, dans le cadre d'une procédure de reconnaissance qu'ils ont eux-mêmes initiée.

Utiliser à plusieurs reprises le terme de "clandestins" à propos de ces jeunes est donc totalement fallacieux : ou bien "JB" est le seul journaliste présent à n'avoir rien compris à la situation exposée, ou bien il ment sciemment à vos lecteurs dans le but de les tromper.

Incompétence ou malhonnêteté, quoiqu'il en soit, nous vous demandons instamment de publier ce message au titre du droit de réponse, pour rétablir la vérité, au moins sur ce point.

Collectif soutiens / migrants Croix-Rousse Collectif soutiens/migrants Croix-Rousse