L’ASVEL recrute un ancien joueur de NBA français !

Ancien joueur de NBA dans plusieurs franchises, Timothé Luwawu-Cabarrot a joué pour Philadelphie, Oklahoma City, Chicago, Brooklyn ou encore Atlanta et compte près de 343 matches dans la ligue de basket américaine.

L’ailier de 28 ans rejoint donc le club villeurbannais pour la saison prochaine et apportera son "talent et son expérience des deux côtés du terrain" précise l’ASVEL dans son communiqué.

Tony Parker, président de LDLC ASVEL, rajoute que c’est "une grosse fierté d’attirer l’un des tous meilleurs joueurs français du moment. Je connais parfaitement Timothé et je n’ai aucun doute sur tout ce qu’il pourra apporter à l’équipe. Je suis très heureux qu’il ait pu faire confiance à notre projet et j’ai hâte de le voir porter notre maillot !".