Lyon : la préfecture réhausse le niveau de restriction d’eau dans plusieurs secteurs du Rhône 

Les périodes de forte chaleur persistent dans le département du Rhône en ce mois de septembre. Conséquence : les ressources en eau sont faibles. Malgré "quelques évènements pluvieux de fin août, parfois localement très intenses", ces derniers ne "sont pas suffisants pour améliorer la situation des cours d’eau", indique la préfecture du Rhône dans un communiqué.

Ainsi, le comité départemental de la ressource en eau (composé de l’Agence Régionale de Santé, des collectivités, de l’association des maires de France, des gestionnaires d’eau, de la Chambre d'agriculture ainsi que des représentants des usagers) s’est réuni. Suite à cette réunion, la préfète du Rhône Fabienne Buccio a annoncé prendre un arrêté pour passer certaines zones du département en alerte renforcée sècheresse.

Il est désormais interdit d’arroser les espaces verts publics ou privés, d’arroser son potager entre 9h et 20h, de laver ses façades et toitures et les fontaines à circuit ouvert sont prohibées. Les arrosages des terrains sportifs sont limités tout comme le lavage des véhicules. "Les usages économiques (agriculture, industrie) sont limités principalement en volume avec une réduction de 50 % des consommations mais restent pour la plupart possibles", précise le communiqué de la préfecture du Rhône.

Pour rappel, en cas de non-respect de ces interdictions, le risque est de recevoir une contravention de 5e classe, soit jusqu’à 1500 euros pour un particulier et 7500 euros pour une personne morale.

DR Préfecture du Rhône