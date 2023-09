Le détenu de Lyon-Corbas avait jeté un bol urine-excréments sur les surveillants : 1 an et demi de prison supplémentaire

Incarcéré à Lyon-Corbas, un individu de 41 ans a finalement été transféré à la Talaudière dans la Loire. Mais à quel prix pour lui, et ses victimes ?

Jeudi, il était jugé à Lyon pour son comportement et des agressions survenus au printemps dernier dans la maison d'arrêt de l'agglomération. Il avait repeint les murs de sa cellule avec ses excréments, puis avait préparé un bol dans lequel il avait rajouté son urine. Le quadragénaire en avait jeté le contenu sur deux surveillants pénitentiaires qui tentaient de rentrer pour faire retirer un drap qu'il avait installé sur l'oeilleton de la porte.

Violent, il avait été finalement maîtrisé par un groupe d'intervention armé de boucliers et de protections.

Selon le Progrès, le prévenu s'est excusé au tribunal. Il a également estimé avoir été "diplomate" dans cette affaire.

S'il se sent mieux à la Talaudière qu'à Corbas, l'homme va pouvoir en profiter 18 mois de plus. C'est la peine supplémentaire qui lui a été infligée par le tribunal judiciaire de Lyon. Il devra aussi verser 7000 euros de dommages et intérêts aux victimes, et régler la note de nettoyage de sa cellule… Soit pas moins de 4800 euros, car il avait fallu quatre interventions pour venir à bout de la saleté et des excréments dispersés sur les murs et le sol.