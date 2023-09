Alexandre Vincendet ne se représentera pas à la présidence des Républicains du Rhône

Ce dimanche, Alexandre Vincendet a confirmé qu'il ne se représenterait pas pour un troisième mandat à la tête des Républicains du Rhône. Selon nos informations, le député de la 7e circonscription et ex-maire de Rillieux-la-Pape l'a annoncé aux militants réunis pour la rentrée du parti à Bron.

Puisqu'il ne briguera pas la présidence de la fédération LR, Alexandre Vincendet laisse désormais le champ libre à ceux qui souhaiteront récupérer le poste tant convoité mais si peu influent lors de l'élection en novembre prochain.

Plusieurs noms circulent, et notamment celui d'Alexandre Portier, député du Beaujolais, qui adopterait logiquement une posture plus départementale que métropolitaine.

En reprenant sa liberté vis-à-vis du parti, Alexandre Vincendet prépare-t-il ainsi les échéances de 2026 ? On le sait intéressé par la Métropole de Lyon, et en quête d'alliances. Ses échanges réguliers avec David Kimelfeld suffisent à laisser penser à un ticket avec les actuels et ex-macronistes pour tenter de renverser les Verts à Lyon et à la Métropole. Une stratégie qu'avait appliqué son meilleur ennemi Laurent Wauquiez en 2020, avec pertes et fracas pour Gérard Collomb, Yann Cucherat, Etienne Blanc et François-Noël Buffet.