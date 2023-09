Près de Lyon : à Oullins, le projet de la Saulaie se précise 

"Cela fait plus de 30 ans que l’on parle de la Saulaie à Oullins. C’est un projet sur 20 hectares essentiel sur la ville d’Oullins et pour l’agglomération que nous avons amélioré", estime, ni plus, ni moins, Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon.

Par "améliorer", l’élu écologiste entend notamment une augmentation du nombre de logements qui seront livrés. Au lieu des 650 qui étaient prévus dans le projet initial, il y en aura finalement 870, dont une partie qui sera réservée aux étudiants. "C’est important, nous en avons besoin", ajoute Bruno Bernard.

Pas moins de 10 000 m2 de bureau ont été supprimés du projet, tandis que 4,5 hectares d’espaces verts seront créés ou aménagés. Au total, ce sont près de 128 000 m2 de surface de plancher qui sont prévus, dont 52 000 m2 de logement, 47 500m2 d’activités économiques, 6 600m2 de commerces de proximité et 16 700 m2 d’équipements dont le tiers qui sera public pour créer un groupe scolaire, une crèche et un gymnase de quartier.

Améliorer l’existant

Au-delà de créer des nouveaux bâtiments, les organisateurs de ce projet comptent bien améliorer l’habitat qui existe déjà. Près de 124 signalements ont été réalisés à la Métropole depuis 2015 concernant des logements indignes. Pas moins de 30% de ceux-ci se trouvent à la Saulaie. Pour y faire face, 1,1 million d’euros ont été alloués par la Métropole de Lyon. "Ce sera un vrai quartier à vivre avec un équilibre, de la mixité qui a beaucoup d’avantages : les transports en commun exceptionnels, l’Yzeron qui est un lieu à valoriser. Il sera idéal pour travailler et y habiter", lâche Bruno Bernard.

Espaces publics © Ilex

Un projet accessible au cœur de l’agglomération

L’un des points forts de ce projet reste avant tout son accessibilité, chose que les écologistes avaient placé en haut de leur liste des priorités. En plus du métro B et de son prolongement jusqu’à Saint-Genis-Laval, qui sera effectif dès le 20 octobre prochain, ce quartier bénéficiera de la création d’une passerelle piétonne qui le reliera à Gerland en surplombant le Rhône.

"Des discussions toujours en cours"

Malgré tout, la maire LR d’Oullins, Clotilde Pouzergue admet que des "discussions sont toujours en cours" sur ce projet avec la Métropole. Celles-ci portent notamment sur le stationnement dans le quartier ancien, « puisqu’il serait prévu une division par deux du nombre de place », chose sur laquelle l’édile n’a pas encore été "rassurée". Les autres points concernent également le stationnement des commerces de destination et le devenir de certaines résidences dans le quartier ancien. Deux sujets sur lesquels la maire et la Métropole doivent "travailler ensemble".

Coût total du projet : 81 millions d’euros, dont 26 millions d’euros financés par la Métropole et 3 millions par la Ville d’Oullins. Les premières livraisons sont attendues pour 2026 et s’étaleront jusqu’en 2033.

T.B.