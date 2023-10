Villeurbanne : forfait général pour le VHA en Proligue (D2)

Saison déjà terminée pour le VHA, dont l’équipe professionnelle vient d’être retirée de son championnat de Proligue (D2) par la Ligue Nationale (LNH) ce mardi. La raison : la société gestionnaire file tout droit vers la liquidation judiciaire et la situation économique de la structure professionnelle a mené le club vers le forfait général. Neuvième du classement après cinq journées, avec deux victoires et trois défaites, le Villeurbanne Handball voit donc toutes ses rencontres disputées cette saison annulées, y compris les points engrangés par leurs adversaires, comme prévoit le règlement du handball français.

Remonté en D2 il y a trois ans, le club villeurbannais rêvait de retrouver l’élite, mais les galères financières se sont amplifiées cet été, avec notamment un encadrement de la masse salariale du club. Le 11 octobre dernier, le club s’est vu refuser lors d’un conseil d’administration une augmentation de capital par son principal partenaire DCB Logistics, et s’est alors retrouvé en cessation de paiement. Le VHA a dû déclarer forfait pour ses deux derniers matchs à domicile contre Valence et Massy et certains joueurs et membres du staff n’ont pas été payés au mois d’octobre.

Sans repreneur crédible, le VHA professionnel n’est plus, mais le club continue de vivre par son association qui reprend sa direction. La liquidation judicaire devrait permettre de régler les litiges liés aux retards de paiements des joueurs et des membres du staff, qui ont pour la plupart tous quitté Lyon, précise le Progrès.

Après Nice, Strabourg et Bordeaux, Villeurbanne est le quatrième club de Proligue à disparaître pour raisons économiques en l’espace de 16 mois dans le paysage handballistique français. Alors que le VHA nourrissait l’espoir d’une montée, on ne reverra pas de sitôt une équipe rhodanienne en D1. Un rêve enfoui depuis 15 ans et la dernière saison de Villefranche-sur-Saône dans l’élite, au bout de laquelle le club caladois avait justement été liquidé judiciairement puis disparu.