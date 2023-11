Marc Giouse : "L'histoire politique de Villeurbanne, c'est l'histoire de la gauche française"

Marc Giouse, conseiller municipal de Villeurbanne et ancien journaliste, sort son premier ouvrage, Victor de Villeurbanne. L'histoire d'un jeune Villeurbannais qui réchappe à la guerre des tranchées et qui devient un mutin. L'occasion de se plonger dans cette époque particulière pour la 2e ville du département : "L'histoire politique de Villeurbanne, c'est l'histoire de la gauche française. Cette gauche, pendant la guerre, s'est déterminée de manière problématique. Après la guerre, durant laquelle un Villeurbannais est mort chaque jour, un monument aux mort est érigé en 1925 par le maire Lazare Goujon. Et il était pacifiste, l'armée n'était pas présente lors de la cérémonie", narre Marc Giouse.

Dans ce livre, la commune est finalement un personnage à part entière : "Villeurbanne, ce sont des quartiers difficilement reliés entre eux. Charpennes, c'était le quartier mal famé où les gens venaient boire moins cher, où se fomentaient les révoltes sociales comme celle des Canuts. Et il y a beaucoup d'usines, notamment textiles et mécaniques. Il y a des cheminées partout".

00:00 Villeurbanne et la guerre de 14-18

02:50 Mutins de la guerre

03:51 La der des der

04:55 Héros du livre

06:35 Villeurbanne de l'après-guerre