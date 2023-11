LOU-Stade Français : se remettre à la tête à l'endroit à domicile

Ce samedi, le LOU Rugby accueille le Stade Français au Matmut Stadium de Gerland pour le compte de la 6e journée de Top 14.

Alors que les hommes de Fabien Gengenbacher s'étaient bien relancés lors de la reprise post-Coupe du Monde, ils n'ont pas pu éviter la défaite le week-end dernier sur la pelouse du Racing 92. Il faudra tenter de se servir des bonnes choses montrées à Paris pour venir à bout ce samedi de nouveaux adversaires franciliens.

Le Stade Français est un solide 3e de Top 14, quand Lyon n'est que 8e.

Si le public lyonnais espère voir une bonne performance et même une victoire des Rouge et Noir, tous les regards seront évidemment tournés vers Toby Arnold. Le Néo-Zélandais de 36 ans tire sa révérence après 10 ans passés au LOU.

Coup d'envoi de LOU-Stade Français à 17h.