"Contre-information" : 150 000 euros d'amende requis contre l'ancien dirigeant de Navya

L'ancien dirigeant et fondateur de Navya, la société villeurbannaise qui était spécialisée dans les navettes autonomes, comparaissait vendredi devant la Commission des Sanctions de l'Autorité des marchés financiers.

Il lui était reproché d'avoir communiqué en retard les résultats de Navya en 2018. Une fois arrivés, ces derniers, mauvais et donc ne permettant pas de réaliser l'objectif de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel (un résultat au final de 17 à 19 millions d'euros ndlr), avaient provoqué en 24h une chute de 20% du cours à la Bourse de Paris.

Selon l'AMF, Christophe Sapet aurait pu prévoir sept semaines à l'avance que les objectifs ne seraient finalement pas atteints. Ce qu'a réfuté l'associé historique de Bruno Bonnell, avec lequel il a cofondé Navya, mais aussi Infogrames en 1983.

Une amende de 150 000 euros a été requise à son encontre, le rapporteur estimant qu'il s'était rendu coupable de "contre-information" comme le rapporte l'AFP. La décision de justice tombera d'ici la fin de l'année.

Navya de son côté n'est pas concernée. La société spécialisée dans les véhicules électriques et autonomes a changé de mains en avril dernier. Les entreprises Gaussin et Macnica s'étaient alliées pour la racheter au tribunal de commerce de Lyon, et elles ont depuis changé son nom en Gama. Ses activités sont désormais réparties entre Villeurbanne et Paris.