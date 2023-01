Navya et ses navettes autonomes au bord du précipice : un redressement judiciaire réclamé

Le groupe villeurbannais spécialisé dans les navettes électriques et sans chauffeur a demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire après s'être déclaré en cessation de paiements auprès du tribunal de commerce de Lyon.

"L’objectif de cette procédure de redressement judiciaire est d’évaluer toutes les solutions permettant de pérenniser l’activité, maintenir les emplois ainsi que rechercher des investisseurs dans le cadre d’un plan de redressement, par voie de continuation ou d’un plan de cession", indique Navya dans un communiqué de presse.

L'audience mardi prochain au tribunal de commerce sera donc décisive car le groupe fondé par Bruno Bonnell et Christophe Sapet n'est pas optimiste, y compris dans ses annonces : "Compte tenu de l’incertitude concernant l’issue de la procédure de redressement judiciaire et des démarches entreprises par la société, la suspension de la cotation des actions est maintenue jusqu’à nouvel ordre et pourrait éventuellement ne jamais reprendre".

Connu à Lyon pour avoir, avec l'appui de Gérard Collomb, expérimenté ses navettes autonomes dans le quartier de la Confluence, Navya n'a jamais trouvé de marché réceptif pour ses véhicules, malgré des tests aux quatre coins de la planète. Des pertes de 24 millions d'euros en 2020 et 2021 ont été à déplorer, tandis que la gouvernance est un sujet délicat, avec encore le départ récent de Sophie Desormière, qui était la présidente du directoire en poste depuis moins d'un an.