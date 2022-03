Navya va accompagner le déploiement de véhicules autonomes en Arabie Saoudite

L’objectif de cet accord signé à Paris au ministère français des Transports a pour objectif de permettre à Navya d’accompagner le déploiement de véhicules autonomes dans le Royaume d’Arabie Saoudite à l’exemple de navettes autonomes, électriques et partagées pour le transport de personnes mais aussi le déploiement de tracteurs industriels logistiques pour le transport de biens dans les aéroports et les sites industriels.

Cet accord doit aussi assurer la mise en œuvre de projets pilotes avec au bout la définition de la réglementation et le renforcement des compétences locales dans le but de préparer et d'accélérer le déploiement à grande échelle de flottes de véhicules autonomes de niveau 4 sur l'ensemble de la péninsule arabique.

Cette collaboration n’est pas nouvelle pour Navya qui possède actuellement 75% du marché de la mobilité autonome dans les pays du Conseil de Coopération du Golfe dont fait partie l’Arabie Saoudite.