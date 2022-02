Après Lyon, Navya plante Gap : la navette a fonctionné quelques heures, des centaines de milliers d’euros dépensés pour rien

Depuis la crise sanitaire, plus personne ne parle du marché passé entre la Métropole de Lyon de Gérard Collomb et la société villeurbannaise Navya lancée par le duo Bruno Bonnell-Christophe Sapet, le même derrière Infogrames. Ni du rêve fou de la laisser circuler sur route ouverte à Décines-Charpieu pour desservir le Groupama Stadium.

LyonMag avait déjà consacré un article aux importantes primes versées aux dirigeants de Navya.

Il n’y a pas qu’à Lyon que Navya laisse derrière elle une solide ardoise. Plusieurs médias locaux comme Alpes 1 révèlent que la société vient de planter la Communauté d’Agglomération Gap-Tallard-Durance, en se retirant sans donner de raisons.

Une navette électrique et autonome baptisée Néa avait pourtant été lancée le 20 septembre dernier. Mais au bout de quelques heures, l’engin était tombé en panne et depuis, il n’a plus roulé dans les rues de Gap…

"On attend à ce jour les explications du constructeur pour prendre les décisions que nous avons à prendre, qu'elles soient amicales ou juridiques", a prévenu Christian Hubaud, vice-président de l’Agglomération en charge des Transports. L'opposition de son côté regrettait "un terrible gaspillage d’argent public".

Car beaucoup d’argent a effectivement été dépensé dans cette affaire. Plus de 327 000 euros ont été nécessaires pour acheter la navette, avec une participation de l’Union européenne. Il a également fallu réaliser des travaux d’adaptation la signalisation du parcours : 80 000 euros. Et l’Agglomération versait 48 000 euros annuels pour les coûts de fonctionnement.