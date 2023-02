Lyon : Navya a moins d'un mois pour trouver un repreneur

La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 1er octobre 2022, tandis que les repreneurs potentiels doivent se signaler avant le 21 février prochain. Navya, société villeurbannaise qui fabrique des navettes autonomes, a donc moins d'un mois pour espérer se sortir d'un sacré pétrin, après des mois de chute libre qui ont abouti sur cette procédure.

Pas moins de 280 personnes sont employées par Navya en France, dont 180 dans le Rhône.

"L’objectif de cette procédure de redressement judiciaire est d’évaluer toutes les solutions permettant de pérenniser l’activité, maintenir les emplois ainsi que rechercher des investisseurs dans le cadre d’un plan de redressement, par voie de continuation ou d’un plan de cession", indiquait Navya dans un communiqué de presse avant la décision du tribunal.

Qui sera assez joueur pour parier sur Navya et sauver le bébé du duo Bruno Bonnell-Christophe Sapet ? Depuis des années, et malgré l'appui des collectivités et notamment la Métropole de Lyon du temps de Gérard Collomb, la société n'a jamais réussi à trouver un marché viable pour ses navettes que les Lyonnais ont vu réaliser des allers-retours à vide pendant des années dans le quartier de la Confluence.

Selon des échos au tribunal de commerce, quelques repreneurs potentiels se seraient déjà renseignés sur le dossier.