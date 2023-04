Lyon : Navya liquidé et repris par le duo Gaussin/Macnica, 143 salariés sauvés

La société villeurbannaise, spécialisée dans les navettes électriques autonomes, a vu son redressement judiciaire se transformer en liquidation par le tribunal de commerce de Lyon.

Car une offre de reprise a été validée, il s'agit de celle portée par le duo formé par le groupe Gaussin et la firme japonaise Macnica.

Ils se sont engagés à reprendre 143 salariés sur les 203 que comptait Navya, mais le tribunal de commerce a précisé que depuis le début des déboires de la société cofondée par Bruno Bonnell et Christophe Sapet, plusieurs d'entre eux avaient déjà mis les voiles.

Outre ces propositions fermes de reprise, 21 offres de reclassement seront faites aux salariés restants pour qu'ils intègrent la filiale de Gaussin, Metalliance en Saône-et-Loire.

Que va devenir le projet et la technologie développée à Villeurbanne ? "La société Gaussin a pour ambition de créer un champion international dans le domaine du transport de marchandises autonome et écologique pour les ports, les centres logistiques et les aéroports", détaille le tribunal lyonnais dans son jugement.

C'est donc la fin définitive du petit trajet des navettes autonomes portées par Gérard Collomb à la Confluence et à OL Vallée.

Pour rappel, Navya n'avait jamais réussi à s'imposer sur un marché encore naissant, y compris à l'étranger. Des pertes de 24 millions d'euros en 2020 et 2021 ont été à déplorer, obligeant la société à se déclarer en cessation de paiements puis à réclamer son placement en redressement judiciaire en début d'année 2023.