Navya : la présidente du directoire claque la porte après le couac de décembre

La société villeurbannaise spécialisée dans les navettes autonomes, a vu la présidente de son directoire démissionner. Sophie Desormière a décidé, moins d’un an après son arrivée, de mettre les voiles le 31 décembre dernier.

Conséquence de l’énorme couac de décembre ? Pour rappel, un communiqué de presse annonçait le 12 que la société d’investissement Eshaq, basée à Bahreïn, allait apporter sur 10 ans la somme de 30 millions d’euros.

Mais le même jour, Navya revenait sur cette information et expliquait avoir décelé une tentative d’escroquerie dans le projet proposé. Or l’épisode a "tué" l’action de Navya en bourse. En un an, elle a d'ailleurs chuté de près de 100%.

Pour Navya, c’est déjà la 4e dirigeante en seulement huit ans. Depuis le départ du duo historique de fondateurs Christophe Sapet-Bruno Bonnell, Navya tire la langue et peine à se stabiliser. D’autant que le marché de la navette autonome, y compris à l’international, n’est pas encore florissant. Un peu plus de 200 véhicules ont été commercialisés. Et dans l’agglomération lyonnaise, la fin de l’ère Gérard Collomb couplée à la crise sanitaire a entraîné la disparition des navettes de la Confluence et d’OL Vallée.

Cela n'avait toutefois pas empêché les dirigeants de s'octroyer de très belles primes, malgré la rupture d'un gros contrat prévu à La Défense à Paris.

Dans l’attente d’un cinquième président du directoire, le directeur financier Pierre Guibert et le directeur R&D Olivier Le Cornec feront l’intérim.