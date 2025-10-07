Economie

Villeurbanne : Navya de retour avec une nouvelle navette autonome produite en France

Le constructeur lyonnais Navya Mobility, pionnier mondial de la mobilité autonome, a présenté ce mardi 7 octobre son nouveau modèle de navette, l’EVO 3.

Conçue et produite à Saint-Vallier dans la Drôme, cette version repensée marque une nouvelle étape pour l’entreprise basée à Villeurbanne, qui poursuit son développement après son passage sous pavillon japonais.

Cette navette 100% électrique peut transporter jusqu’à 15 passagers et rouler sans opérateur à bord, grâce à un système de supervision à distance. Elle est destinée aux opérateurs de transport public, aux collectivités et aux entreprises privées, avec une autonomie moyenne de 10 heures.

Le design reste fidèle aux précédents modèles, mais la structure interne a été entièrement repensée pour renforcer la sécurité et les performances. L’EVO 3 intègre une architecture de sécurité double et des capteurs secondaires indépendants permettant la détection d’obstacles, de véhicules prioritaires ou de feux de circulation.

Cette nouvelle génération de véhicules répond à une demande croissante du marché, qui passe désormais "des phases de test aux opérations réelles", souligne Navya. Plusieurs exemplaires sont déjà commandés pour 2025, et de nouveaux déploiements sont prévus à l’international dès 2026, notamment au Japon, où l’entreprise a ouvert une filiale le 1er septembre.

Pour son PDG Jean-Claude Bailly, "l’EVO 3 incarne le passage de la preuve de concept à l’exploitation. Avec l’apport de Macnica et NTT West, nous consolidons notre rôle de pionnier et accélérons notre développement".

Depuis sa création, Navya n'a commercialisé que 270 engins dans 32 pays. Présentée comme révolutionnaire, avec des tests dans le quartier de la Confluence sous l'impulsion de Gérard Collomb dans les années 2010, la navette autonome et sans chauffeur n'a jamais trouvé son succès, entraînant la liquidation de la société en 2023, et sa reprise par le groupe japonais Macnica.

basta le 07/10/2025 à 14:33

si cet engin sans conducteur à bord a un accident qui est responsable ?

Ex Précisions le 07/10/2025 à 13:29

Mieux que les poubelles du fasciste américain d'origine sud africaine ;-)
D'accord ce n'est pas la même utilisation...

