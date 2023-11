Lyon : l'ancien élu et ex-patron de la CPME François Turcas est décédé

François Turcas est décédé cette semaine comme l'annonce la CPME du Rhône ce mercredi dans un communiqué.

Le syndicat patronal salue la mémoire d'une "personnalité hors norme, de par son énergie, sa détermination, et son engagement sans faille pour la cause patronale. Homme de parole, passionné, généreux et chaleureux, François Turcas laisse derrière lui un héritage exceptionnel et une empreinte indélébile dans nos cœurs".

François Turcas avait dirigé la CPME, anciennement CGPME, durant une trentaine d'années dans le Rhône, avant de laisser son siège à Franck Morize, qui fut pendant longtemps son bras droit.

Figure crainte et/ou respectée, il avait également été élu au conseil municipal de Lyon et au Grand Lyon, bien que souvent rattrapé par la patrouille anti-absentéisme. Avant cela, il avait été à la tête de la Sodap, entreprise de BTP qu'il avait fondé, puis de BAW.

Récemment, il s'était retrouvé malgré lui sur le devant de la scène puisque François Turcas occupait la fonction de consul honoraire de Russie à Lyon. Le début de la guerre en Ukraine l'avait obligé à sortir de sa réserve, tout en dénonçant les messages d'insultes voire de menaces qu'il recevait.

C’est avec émotion que j’ai appris le décès de François Turcas, figure incontournable de Lyon et président de la CPME durant 30 ans.



Ardent défenseur des PME, il aura avec son énergie singulière marqué l’économie locale. Mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches. — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) November 22, 2023