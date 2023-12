Oui je vous lis et me nourris de l'amour que vous m'apportez avec vos "Retourne en Iran si t'es pas content".

A travers cette phrase "Viens, on rase Vénissieux", on pointe du doigt les problèmes inérants des quartiers pauvres de France, les ZUP, quartiers sensibles, les REP, etc. Et clairement on n'a pas tort.

Dire que les cités réunissent le taux de délinquants le plus important, c'est factuel. Il suffit de lire les rubriques faits divers, on retrouve souvent "originaires de Vénissieux, Vaulx-en-Velin, Saint-Fons". Dernièrement dans les Vosges en ouvrant le journal, j'ai vu que des jeunes de mon quartier avaient était arrêtés pour avoir jeté des colis dans la prison locale. Même en vacances, je suis suivi !

Les points de deals les plus nombreux et les plus rentables sont situés en banlieues, brassant des centaines de millions d'euros et par ricochet les règlements de comptes et les tirs de Kalachnikov.

Dire que les quartiers sont sujets aux incivilités, c'est factuel, les tramways sont souvent à l'arrêt suites à des agressions, les voitures brûlent en quantités, la délinquance du quotidien est de partout, on croise alcooliques et toxicomanes de partout, la conduite sous ballons de protoxyde d'azote est massive.

La saleté dans les rues est récurente, on mange on jette, on ne respecte ni l'écologie ni son voisin.

Les squatteurs sont partout, les troubles du voisinage sont légions.

Les résultats scolaires sont catastrophiques.

Là encore c'est du factuel : les taux de réussite aux bac et brevet sont largement les plus bas du Rhône. L'année où je l'ai passé, le taux de réussite en scientifique était de 45% contre 90% en France.

Le taux de chômage, de familles monoparentales, de maladies longues durées, de versements RSA, adultes handicapés sont les plus élevés.

Alors que le personnel politique des grandes villes est multi-diplômé et ayant des carrières professionnelles au sommet, on retrouve chez nous des bac -12 qui gèrent des budgets de 150 millions d'euros.

Comment veux-tu qu'on y arrive ?

Alors oui, viens, on rase Vénissieux.

Et on reloge les habitants dans toutes l'agglomération. Et pour une fois Lyon et compagnie n'utiliseront pas les banlieues pour se débarrasser des familles délinquantes, des plus pauvres et des plus fragiles qui les encombrent.

Viens on rase Vénissieux, et vous pourrez faire votre part pour intégrer une jeunesse qui ne demande qu'à vivre calmement et dans la mixité sociale et culturelle.

Viens on rase Vénissieux et des milliers de personnes qui ne demandent qu'à vivre dans l'apaisement pourront enfin être protégées par une police qui ne fera pas preuve de laxisme comme dans les cités.

Un personnel politique qui va s'intéresser aux problèmes et agir plutôt que d'encaisser les indemnités et tourner le dos aux problèmes.

Chiche ! Viens on rase Vénissieux.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux